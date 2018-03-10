87% украинцев не приобщаются к общественной деятельности.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" вместе с социологической службой Центра Разумкова, передает со ссылкой на .

При этом 7% опрошенных указали, что вовлечены в общественную деятельность. Немного активнее считает себя молодежь - более 10% опрошенных указывают, что привлеченные к общественной активности.

Наименьший уровень вовлеченности наблюдается на востоке страны - только 2%.

85% опрошенных сказали, что не являются членами никаких общественных объединений.

Исследование проведено с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3.

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