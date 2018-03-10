Директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук заявил, что установка металлических ограждений связана с антитеррористическими мерами. Заборы уже появились на автовокзалах Керчи и Симферополя Фото: krymr.com По его словам, такие меры принимаются для "антитеррористической защищенности объектов". Подрядчик устанавливает металлические ограждения с воротами и калитками."Крым.Реалии" отмечает, что в Керчи и Симферополе заборы установили вокруг платформ, на которых проходит посадка в автобусы. В эту зону пропускают только по билетам.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В первой половине 2018 года оккупационные власти Крыма планируют построить забор на админгранице с материковой Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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