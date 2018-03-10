Директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук заявил, что
установка металлических ограждений связана с антитеррористическими
мерами. Заборы уже появились на автовокзалах Керчи и Симферополя
Фото: krymr.com По его словам, такие меры принимаются для
"антитеррористической защищенности объектов". Подрядчик
устанавливает металлические ограждения с воротами и
калитками."Крым.Реалии" отмечает, что в Керчи и Симферополе заборы
установили вокруг платформ, на которых проходит посадка в автобусы.
В эту зону пропускают только по билетам.Россия аннексировала Крым и
Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В
первой половине 2018 года оккупационные власти Крыма планируют
построить забор на админгранице с материковой Украиной.
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