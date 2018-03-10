Полиция начала расследование избиения народного депутата Юрия Левченко.

Производство начали по статье "хулиганство", передает со ссылкой на .

"7 участников события доставили в управление полиции. Информация о пострадавших в результате столкновения во время демонтажа гаражей в уточняется, в рамках расследования будут проведены все необходимые следственные", - заявили правоохранители.

Нардеп от " Андрей Ильенко сообщил, что с нападающими провели профилактическую беседу.

В столице на улице Половецкой, на Татарке, избили народного депутата Юрия Левченко. Нардеп вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.

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