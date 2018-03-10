После стрельбы в школе Паркленда, во время которой погибли 17 человек, минимальный возраст для приобретения винтовок во Флориде повысили с 18 до 21 года. Губернатор Флориды Рик Скотт утвердил новые правила ношения оружия Фото: EPA Согласно документу, минимальный возраст для приобретения винтовок повышается с 18 до 21 года, а учителя и сотрудники школ получают право носить при себе оружие.Также закон вводит трехдневный период ожидания при приобретении оружия. Такая мера позволит помешать покупателям, находящимся в порыве гнева или в приступе болезни.Документ предполагает увеличение численности охраны в школах, а также создание новых программ психологической помощи и анонимной линии, по которой можно будет сообщить о потенциальной угрозе.14 февраля в школе Паркленда во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Нападение совершил прежний ученик заведения 19-летний Николас Круз. Ему уже предъявили обвинения.В ряде городов тысячи американцев провели акции с требованием ужесточить контроль над оружием в США.22 февраля президент США Дональд Трамп в ходе встречи со школьниками, родителями и учителями школы, где произошла стрельба, предложил вооружить учителей."Если бы у вас был учитель, который умел бы обращаться с огнестрельным оружием, он мог бы прекратить атаку очень быстро", – заявил глава Белого дома. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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