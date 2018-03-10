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За рассказ о кассире, заявившем, что Харьков – это Россия, собственник супермаркета требует моральную компенсацию
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10.03.2018 03:55
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Компания АТБ пытается в Дарницком райсуде Киева добиться
компенсации в 50 тыс. грн от активиста Станислава Федорчука и
ветерана АТО Павла Помысова-Несмеянова, которые, по мнению истца,
распространили ложную информацию о супермаркете в Харькове. Иск
подан в Дарницкий суд Киева АТБ требует от ответчиков опровержения
и моральной компенсации в 50 тыс. грн за распространение ложной
информации.В документе написано, что "сведения порочат деловую
репутацию и вменяют его сотрудникам низкие моральные качества, а
также действительно призывают к вооруженному межнациональному
конфликту".Иск подан в Дарницкий районный суд Киева, ближайшее
судебное заседание пройдет 21 марта.2 июня 2017 года Федорчук
рассказал, что его товарища, уроженца Донецка, который недавно
демобилизовался из Вооруженных сил Украины, в одном из харьковских
супермаркетов сети АТБ отказались обслуживать на украинском
языке. Кассир также якобы заявила: "Харьков – это же
Россия, если кто не в курсе".Начальник управления по корпоративным
коммуникациям корпорации АТБ Анна Личман проинформировала, что
озвученные сведения не являются достоверными. "Мы опросили 25
сотрудниц, работающих в указанном магазине, и ни одна из них не
подтвердила то, о чем говорится в посте. Кроме того, мы отсмотрели
записи всех спорных моментов за последние несколько суток и не
нашли ничего подобного", – сказала она.В АТБ тогда
предложили бойцу АТО прийти в магазин и показать кассира, с которым
произошел конфликт.Магазин, о котором идет речь, находится на ул.
Амосова, 26 в Харькове.
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