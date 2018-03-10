12 марта 2018 года проведет встречу с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом говорится на сайте президента страны.

Отметим, что встреча состоится в рамках ее визита в Украину, передает со ссылкой на .

Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности ситуации на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии в поддержку имплементации Минских договоренностей.

Также стороны скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента Россиина временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России.

Кроме того, будет обсуждена поддержка со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Могерини планирует посетить , чтобы услышать о антикоррупционных реформах и ситуации на Донбассе.

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