Судья, который рассматривал жалобу на блокировку президентом США Дональдом Трампом пользователей Twitter, порекомендовал сторонам договориться во внесудебном порядке. Подписчиками Трампа в Twitter являются 48,8 млн пользователей Фото: ЕРА Жалобы в суд Манхэттена на блокировку президентом подал от имени семи пользователей соцсети Knight First Amendment Institute, действующий при Колумбийском университете США.Истцы считают, что блокирование открытой площадки для обсуждений ограничивает свободу слова граждан.Судья Бухвальд, который рассматривал дело, не вынес окончательного решения. Он призвал стороны прийти к соглашению вне суда.В качестве одного из вариантов решения проблемы судья назвал перевод определенных пользователей в режим невидимых.Подписчиками аккаунта Трампа в Twitter являются 48,8 млн пользователей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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