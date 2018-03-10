Оставив свои контакты в системе для добровольной регистрации украинских граждан, путешественник может рассчитывать на оперативную помощь в случае экстренной ситуации, отметил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. МИД: В системе зарегистрировались до 2 тыс. украинцев Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Люди перед поездкой оставляют свои контакты. И, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, мы сможем более эффективно оказывать им помощь. Пока что в системе зарегистрировались до 2 тыс. украинцев. Это число постоянно растет. Но еще многие о "ДРУГе" просто не знают. Поэтому я призываю медиа распространять информацию", – сказал чиновник.По его словам, система ориентирована не только на регионы повышенного риска."Только в последнее время МИД проводило эвакуацию украинцев из Сирии, Ливии, Непала. Не так давно возвращали наших людей также из Афганистана. Но природные бедствия или теракты могут произойти где угодно. Кроме того, человек может попасть в какую-то другую сложную ситуацию. "ДРУГ" оперативно предоставит информацию о происшествии, инструкции, что надо делать дальше и необходимые контакты, места сбора", – отметил Погорельцев.Мобильное приложение "ДРУГ" можно бесплатно скачать на iTunes (для продукции Apple) или Google Play (для устройств на Android). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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