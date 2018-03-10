В бывшего политтехнолога "" и экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта бросили флаг России.

Сам Манафорт не признал себя виновным по новому обвинению в мошенничестве, передает со ссылкой на .

Окружной суд в Александрии, оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет. Рассмотрение дела назначено на июль.

У здания суда Манафорта ждали протестующие.

"Предатель! Покажи нам свой браслет", - крикнул ему один из протестующих и бросил в политтехнолога российский флаг.

Администрация президента Виктора Януковича, которую в то время возглавлял ныне народный депутат Украины и один из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Сергей , непосредственно работала со скандальным американским политтехнологом Полом Манафортом. Об этом во время пресс-конференции в Москве 2 марта заявил прежний президент Украины .

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