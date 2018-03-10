В полуфинальном поединке турнира ITF Zhuhai Open в Китае украинская теннисистка Марта Костюк обыграла представительницу Словакии Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Костюк занимает пятую позицию в юниорском рейтинге ITF Фото: ЕРА Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в конец турнира серии ITF Zhuhai Open в Китае. Трансляцию поединка вел сайт "Большой теннис Украины".15-летняя спортсменка обыграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 6:2, 6:4.В первом раунде украинка обыграла спортсменку из Польши Урсулу Радванску, а в 1/8 разгромила китаянку Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2, а в четвертьфинале – словенку Далилу Якупович со счетом 6:3, 7:5.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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