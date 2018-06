Майк Тайсон обещал вырвать сердце Леннокса Льюиса и съесть его детей По теме: 24 июня 2000 года в Глазго, Шотландия, американец Майк Тайсон за 38 секунд справился со своим соотечественником Лу Саварезе. После боя его спросили о чемпионе мира в супертяжелом весе, британца Леннокса Льюиса, передает со ссылкой на . - Я "заржавел", - заявил "Железный" Майк, - и пока не готов к встрече с Льюисом. Но когда подготовлюсь, он ничего со мной не сможет сделать. Я его просто уничтожу. Я вырву у него из груди сердце и заставлю его съесть. Я хочу съесть его детей. Об одном из самых ожидаемых боев в истории бокса объявили на пресс-конференции 22 января 2001 года в Нью-Йорке. На ней Майк Тайсон спровоцировал грандиозную драку. Ее впоследствии американский журнал "The Ring"назвал "Событием года". Сам бой, который состоялся в американском Мемфисе, побил ряд рекордов. Он до сих пор является самым дорогим из поединков между супертяжами. Его общий бюджет составил $ 125 млн. Почти $ 107 млн. было получено за платный телепросмотр. Еще $ 17,5 млн. заработали за продажу более 15 тысяч билетов на арену "The Pyramid". В бою с Тайсоном Льюис защищал свои три чемпионских титула. Он был фаворитом у букмекеров в соотношении 2 к 1. В восьмом раунде Льюис сначала отправил в нокдаун "Железного" левым апперкотом в челюсть, а в конце раунда правым кроссом завершил бой Майк активно начал поединок, стараясь быстро нокаутировать чемпиона. Он бросался на Льюиса, но тот был готов к такой тактике. С шестого раунда преимущество британца стала очевидным. В восьмом раунде Льюис сначала отправил в нокдаун "Железного" левым апперкотом в челюсть, а в конце раунда правым кроссом завершил бой - нокаут. Журнал "The Ring" назвал его "Нокаутом года". - Я рад, что Леннокс не убил меня, - заявил после боя Майк Тайсон журналистам.











