Сержант британской полиции Ник Бейли, посетивший дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, попал в больницу с тяжелым отравлением, а медик, который оказывал помощь экс-шпиону в городском парке, не пострадал, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на данные следствия. Дом в Солсбери Скрипаль приобрел в 2011 году Фото: EPA Отмечается, что сержант местной полиции Ник Бейли, посетивший дом Скрипаля в Солсбери, попал в больницу с тяжелым отравлением, а медик, который оказывал помощь россиянам в городском парке, не пострадал.Свой визит правоохранитель осуществил через несколько часов после того, как экс-сотрудника ГРУ и его дочь нашли без сознания, говорится в публикации.66-летнего Скрипаля и 33-летнюю Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили Бейли. Все трое впали в кому.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.9 марта эксперты провели эксгумационные работы на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр. Первая скончалась в 2012 году, а второй – в 2017-м.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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