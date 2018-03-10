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Скрипаля и его дочь могли отравить в собственном доме – СМИ
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10.03.2018 05:54
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Сержант британской полиции Ник Бейли, посетивший дом бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, попал в больницу
с тяжелым отравлением, а медик, который оказывал помощь экс-шпиону
в городском парке, не пострадал, сообщила газета The Telegraph со
ссылкой на данные следствия. Дом в Солсбери Скрипаль приобрел в
2011 году Фото: EPA Отмечается, что сержант местной полиции Ник
Бейли, посетивший дом Скрипаля в Солсбери, попал в больницу с
тяжелым отравлением, а медик, который оказывал помощь россиянам в
городском парке, не пострадал.Свой визит правоохранитель осуществил
через несколько часов после того, как экс-сотрудника ГРУ и его дочь
нашли без сознания, говорится в публикации.66-летнего Скрипаля и
33-летнюю Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу
доставили Бейли. Все трое впали в кому.Британская полиция и
разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого
властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям
о причастности РФ к инциденту.9 марта эксперты провели
эксгумационные работы на кладбище в Солсбери, где похоронены жена
Скрипаля Людмила и его сын Александр. Первая скончалась в 2012
году, а второй – в 2017-м.Скрипаль – прежний офицер
российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии
данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате
обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках
этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.
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