Президент России Владимир Путин заявил, что не использует Twitter, как это делает глава Белого дома Дональд Трамп, но имеет "другие способы выражения" своей политической позиции. Путин заявил, что Трамп "быстро учится" как политик Фото: EPA Путин отметил, что не пользуется соцсетью, но имеет "другие способы для выражения своей точки зрения или претворения решений". Президент РФ назвал Трампа "более современным человеком" в этом плане.Российский руководитель добавил, что Трамп – "бизнесмен с огромным опытом", который "быстро учится" как политик.Путин также указал, что в сложных отношениях между США и Россией виновата американская сторона."Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Почему вы это сделали? Мы ввели санкции против Соединенных Штатов? США наложили на нас санкции", – сказал он.По словам Путина, Трамп хочет что-то изменить, однако "есть силы, которые не позволят ему это сделать".Президенты РФ и США виделись дважды: 7 июля 2017 года на саммита G20 в Гамбурге и 10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме. Путин утвеждал, что во время первых переговоров ему удалось установить "личные" отношения с Трампом.

