На развитие украинского кинопроизводства в 2018 году было выделено почти один млрд гривен.

Об этом заявил президент Украины во время церемонии вручения Национальной премии имени Тараса , передает со ссылкой на .

"Можем с надеждой говорить о восстановлении национального кинематографа. Наконец это произошло, потому что возрождается он именно на украинском языке. В прошлом году при государственной поддержке была завершена съемка 47 разножанровых фильмов. В этом году на кинопроизводство выделено почти миллиард гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее", - заявил Порошенко.

Напомним, в ноябре Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3238-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.

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