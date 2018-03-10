Силовики не смогли установить контакт со злоумышленником, который
захватил трех женщин в доме ветеранов в калифорнийском Йонтвилле.
Во время нападения в доме ветеранов находилось более 1 тыс. человек
Скриншот: Associated Press / YouTube По его словам, нападавший
также был найден мертвым. Силовики не смогли установить контакт со
злоумышленником после того, как прибыли на место происшествия,
проинформировал телеканал KTVU, Стрельба в доме ветеранов
произошла утром 9 марта. Полицейские отмечали, что в здании
прозвучало от 15 до 20 выстрелов. Центр для бывших военных в
Йонтвилле является крупнейшим в США. В числе пациентов –
ветераны Второй мировой войны, а также боевых действий в Корее,
Въетнаме, Ираке и Афганистане. Всего в момент нападения здесь
находилось более 1 тыс. человек.По предварительным данным,
36-летний подозреваемый был участником программы для военных с
эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой
программы.
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