В Хабаровском крае в реке Амур на одном из участков ее протоки была найдена рука человека. После того, как следователи изучили этот район, был найден мешок с 26 парами человеческих конечностей, передает со ссылкой на .

Мешок нашли на острове в проливе. Добраться туда на машине в это время года невозможно. Там часто рыбачат местные, но ничего подозрительного они не видели. Удалось выяснить, что все конечности были отрублены, сообщает локальный сайт DVHab.ru.

Также рядом с останками нашли бинты и бахилы, что натолкнуло правоохранителей на версию о том, что это утилизация биоматериала из медицинского учреждения. Полицейские продолжают исследовать местность и опрашивать местных жителей.

Как неофициально сообщили в Следственном комитете , в одном из моргов Хабаровска недавно действительно исчез мешок с человеческими кистями рук. Сейчас правоохранители устанавливают, не они были в итоге обнаружены в воде реки Амур. По итогам проверки будет вынесена правовая оценка события.

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