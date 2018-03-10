Украинская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала в первый день
соревнований в Южной Корее серебро, а ее партнеры по сборной
Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх был третьими в своих дисциплинах.
Украину на Паралимпиаде представляет 31 спортсмен Фото: EPA В гонке
на 6 км для биатлонисток с нарушениями зрения Оксана Шишкова
финишировала второй. Россиянка Михалина Лысова, которая
выступает как нейтральная паралимпийская спортсменка, была
первой, белоруска Светлана Саханенко –
третьей. Биатлонистка Людмила Ляшенко завоевала бронзу в гонке
на 6 км (стоя). Золото и серебро – у россиянок Екатерины
Румянцевой и Анны Милениной.Биатлонист Игорь Рептюх стал третьим в
гонке на 7,5 км (стоя). Победу одержал француз Бенджамин Девиет, а
второе место – у канадского спортсмена Марка Арендца.Сборная
Украина занимает девятое место в общем медальном
зачете.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на
Играх представляет 31 спортсмен.
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