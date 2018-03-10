|Відсвяткувала: Оля Полякова пожалілась на потоп у міжнародний жіночий день (ВІДЕО)
|10.03.2018 07:57
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У відомої співачки Олі Полякової "весело" почався міжнародний жіночий день - з самого ранку квартиру зірки підтопило через плюсову температуру надворі та неочищений дах.
"Все тече, не припиняючи, роз'їдає мені стіни, покриває їх грибком! Нам доводиться підкладати ганчірки, целофан, але все одно вода затікає за плінтуса, робить мені бруд, цвіль", - обурюється Оля.
За словами співачки, щорічно їй доводиться робити ремонт у всій квартир, але ситуація не змінюється, тож зірка готова буквально воювати з ЖЕКами.
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