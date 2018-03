В Сети полностью рассекретили флагман Huawei По теме: Дизайн будущего флагманского смартфона HuaweiP20 был полностью рассекречен в Сети. Новинка будет иметь экран практически во всю лицевую панель, а также "монобровь" и вертикально расположенную тройную камеру. Рендеры были опубликованы на Twitter-странице инсайдера Эвана Бласса, пишет со ссылкой на . Huawei P20, P20 Lite, and P20 Pro (top to bottom) — Evan Blass (@evleaks) В настоящее время неизвестно, как именно будут функционировать три фотомодуля, расположенных на задней панели устройства. Презентация линейки смартфонов, включая новый флагман, ожидается 27 марта этого года. Помимо топового устройства она также будет включать два других с более скромными характеристиками - P20 Lite и P20 Pro. Ранее сообщалось, что компания .











события общество и культура флагман сети полностью устройства будет Теги: it технологии