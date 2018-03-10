Пять медалей завоевали украинские спортсмены в первый день Паралимпийских игр, которые стартовали в Пхенчхане.

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Первую награду для нашей страны завоевала биатлонистка Людмила Ляшенко. Ляшенко стала бронзовым призером в биатлонной гонке на 6 километров между спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата, информирует svodka.net.

В спринте между мужчин с проблемами зрения украинцы завоевали сразу две награды. Первое золото для Украины выиграл уже трехкратный Паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко, а бронзовая медаль в этой гонке на счету Анатолия Ковалевского.

Также Оксана Шишкова финишировала второй в спринте между женщин с проблемами зрения, в гонке по биатлону на 7,5 километра стоя Игорь Рептюх пришел третьим.

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Таким образом, после первого дня в активе Украины пять медалей – одно золото, одно серебро и три бронзы.

В неофициальном медальной зачете Украины четвертая. Лидирует США (3-1-1), далее идут Франция (2-1-0) и атлеты из России (2-1-0).

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