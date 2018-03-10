Европейский союз ждет результатов встречи на высшем уровне президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Могерини: Европейский союз поддерживает полную денуклеаризацию Корейского полуострова Фото: EPA "Готовность президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына на встречу на высшем уровне до мая является позитивным сигналом. Мы ждем результатов этих встреч на высшем уровне", – сказано в заявлении.По словам Могерини, Европейский союз поддерживает полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова."Мы отметили, что КНДР сообщила о своей приверженности ко вступлению в переговорный процесс по вопросам ядерного оружия и воздержании от испытаний ядерных вооружений или ракет во время этих переговоров – если это будет подтверждено, эти заявления могут создать необходимые условия для переговоров", – отметила Могерини.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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