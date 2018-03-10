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Могерини: Готовность Трампа встретиться с Ким Чен Ыном является позитивным сигналом
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10.03.2018 08:42
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Европейский союз ждет результатов встречи на высшем уровне
президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен
Ыном, заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики
и безопасности Федерика Могерини. Могерини: Европейский союз
поддерживает полную денуклеаризацию Корейского полуострова Фото:
EPA "Готовность президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына
на встречу на высшем уровне до мая является позитивным сигналом. Мы
ждем результатов этих встреч на высшем уровне", – сказано в
заявлении.По словам Могерини, Европейский союз поддерживает полную
и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова."Мы отметили,
что КНДР сообщила о своей приверженности ко вступлению в
переговорный процесс по вопросам ядерного оружия и воздержании от
испытаний ядерных вооружений или ракет во время этих
переговоров – если это будет подтверждено, эти заявления могут
создать необходимые условия для переговоров", – отметила
Могерини.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в
Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы
ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление
диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по
национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон
и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в
ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский
руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило
агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter
о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме
уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только
после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.С 2006
года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.Трамп называл Ким Чен
Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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