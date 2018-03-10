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Засмагла Седокова у бікіні продемонструвала пишні груди (ФОТО)
10.03.2018 09:02
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Відома співачка Анна Седокова разом з доньками та маленьким сином зараз перебуває у Дубаї на відпочинку. Зірка довший час не публікувала в Інстаграмі нових дописів, тож фани не на жарт стривожились, доки Седокова не показала фото й не розповіла - з ними все чудово, відпочивають.

Так, в Інстаграмі Седокової з'явилося фото, на якому вона у чорному бікіні демонструє принади, а на колінах тримає однорічного Гектора у панамці.

"На фото витрачена одна хвилина, на ігри - увесь день!", - прокоментувала Анна.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 9, 2018 в 5:18 PST


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