В Лаборатории реактивного движения ученые NASA протестировали нового робота, который должен отправиться на Марс.

Робот получил название InSight («Интуиция»). Для его испытания ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, в частности, поверхность почвы и свет, информирует svodka.net.

Особенностью нового робота станет его статичность, то есть после приземления на Красную планету он никуда не будет передвигаться. Его задача – исследовать глубинные слои марсианского грунта, следовательно вместо колес у него надежный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности. Этот механический агрегат, похожий на небольшой кран, также способен поднимать и переносить различные объекты.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя повышение и впадины с наклоном 15 градусов.

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Отправка работа запланирована на май, а его приход к точке назначения — на ноябрь 2018 года.

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