Города Бровары, Вишневое, Ирпень, Буча и Борисполь - в перспективе могут присоединить к , передает со ссылкой на .

Столичной власти такое слияние выгодно, потому что расширяется поле для деятельности застройщиков, которым уже тесно в столице, заявил Сегодня президент Института реформ и развития Александр Вовченко:

"Для застройщиков появится лакомый кусок для застройки. Но присоединение несет большую опасность вырубки лесов вокруг столицы. В целом же процедура присоединения такова: должны быть решение о слиянии местной власти, Киевсовета и Верховной Рады ".

Присоединение городов-спутников в столицу вероятно ближе к выборам мэра в 2019 году, прогнозируют эксперты.

Присоединение городов пойдет на пользу , говорит советник столичного мэра Дмитрий Белоцерковец:

"Однако слияние вероятно не со всеми городами-спутниками. Сейчас решаем, какие из них присоединить, чтобы от этого была польза для всех сторон ".

О желании присоединиться в заявили в поселке Коцюбинское. За слияние со столицей местные проголосовали на общественных слушаниях.

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