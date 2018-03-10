Украину выделяют между пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украинский паспорт занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает «ценность» гражданства в 199 странах и территориях мира, информирует svodka.net.

Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это – система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя – по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран. Украину выделяют между пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

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В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь – на 127, Молдова – на 90, Грузия – 96. Паспорт США – на 35 месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

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