Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — сказал Путин.

Российский руководитель в очередной раз подчеркнул, что Москва не вмешивается в выборы в США.

«У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других. Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели. Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?», — утверждает он.

Помимо этого, Путин возложил ответственность за испорченные российско-американские отношения на США.

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