|В Харькове в ночном клубе искали взрывчатку: эвакуировали 1,5 тыс человек
|10.03.2018 09:30
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В полицию поступил неизвестный звонокВ Харькове из ночного клуба в связи с сообщением о заминировании эвакуировали 1500 человек: бомбу не нашли.
Фото: google.com
Об этом корреспонденту "Укринформа" рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Около 03.05 в полицию поступил неизвестный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице 23 Августа в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено", - отметили в отделе.
Правоохранители, добавили в отделе, ищут лиц, причастных к ложному ночному вызову.
Напомним, 27 января из здания Одесского городского совета на Думской площади, 1 правоохранители эвакуировали 60 человек после сообщения о минировании.
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