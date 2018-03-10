В полицию поступил неизвестный звонок

Об этом корреспонденту " Укринформа " рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Около 03.05 в полицию поступил неизвестный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице 23 Августа в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено" , - отметили в отделе.

Правоохранители, добавили в отделе, ищут лиц, причастных к ложному ночному вызову.