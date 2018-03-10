|Трамп удивил: президент США показал массовый расстрел россиян
|10.03.2018 09:36
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Президент США Дональд Трамп показал своим конгрессменам игру, на которой происходит массовый расстрел в московском аэропорту.
Президент США Дональд Трамп показал своим конгрессменам игру, на которой происходит массовый расстрел в московском аэропорту, информирует svodka.net.
Так, это произошло в ходе обсуждения жесткости в видеоиграх.
Встреча прошла в Белом доме в закрытом для прессы режиме.
Трамп показал нарезку из видеоигр, в которых игроку предлагается расстреливать, забивать и пытать других персонажей, и спросил, насколько, по мнению окружающих, это жестоко. Среди прочего, на видео присутствовали кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare 2, по сценарию которой игрок расстреливает пассажиров в московском аэропорту (сцена вырезана в российской локализации).
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