Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в Киеве и
Ровно при похожих обстоятельствах правонарушители умышленно
протаранили полицейские автомобили. Князев: Машину-то мы
отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья
полицейских Фото: Сергій Князєв / Facebook "Сегодня ночью
одновременно в городе Киев и городе Ровно получили травмы во время
несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах,
преследуя правонарушителей, которые умышленно направляли свои
машины на таран полицейских автомобилей.. В обоих случаях
нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания",
– написал он.Князев отметил, что граждане и общество должны
адекватно воспринимать полицейских и реагировать на их
требования."Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот
какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика,
становится печальной статистикой", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/337635970090303
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