Тиллерсон перенес мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон из-за плохого самочувствия отменил все запланированные на субботу мероприятия в Кении, где он находится с визитом.

"Госсекретарь чувствует себя не очень хорошо после пары дней работы дома над важными вопросами, такими как Северная Корея, и отменил все мероприятия, запланированные на сегодня", - сказал журналистам представитель Госдепа США Стив Голдстейн.

По его словам, ряд мероприятий может быть перенесен на более поздний срок в течение этой поездки в некоторые африканские страны.