На прошлой неделе в немецкой Бундеслиге состоялся матч между Кельном, который занимает последнее место в турнирной таблице, и Штутгартом. Фанаты хозяев поля отличились позорным поведением, пишет со ссылкой на .

Ультрас Кельна надругались над умершим в 2009 году вратарем "Ганновера" Робертом Энке (покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд). В адрес голкипера Штутгарта Рона-Роберта Цилера скандировали такие кричалки:"Цилер, урод, твоя мамка водилась с Энке!", "Цилер, иди за Энке!"

Дело в том, что Цилер защищал ворота Ганновера через полгода после самоубийства Энке. Циничные песни фанатов Кельна было слышно даже во время телетрансляции.



Рон-Роберт Цилер

"Что я могу сделать? Конечно, я слышал, что кричали мне в затылок с пяти метров. Но я отношусь к этому по-спортивному - голкипер должен справляться с такими вещами", - сказал Цилер после матча.

Руководство Кельна извинилось перед семьями Энке и Цилера, а также начало расследовать случай.

Клуб нашел одного из виновников. Он связан с радикальной группировкой ультрас Wilde Horde, которая давно раскалывает фанатов Кельна. Ранее мужчина уже получал шестимесячное отстранение от футбола за организацию драки, сейчас ему дадут новый срок. Скорее только, пожизненный, пишет Eurosport.

10 ноября 2009 года Роберт Энке остановил автомобиль в 10 метрах от железнодорожной колеи. Он не стал запирать машину, а просто пошел вдоль путей. Примерно через 100 метров его сбил экспресс Гамбург - Бремен, поезд ехал со скоростью 160 км в час. Известно, что Роберт обращался за психиатрической помощью еще в 2003 году, когда не смог закрепиться в основном составе Барселоны. С того времени он постоянно наблюдался у психиатра, страдая от депрессии и страха потерять работу и семью. Перед смертью он разговаривал с лечащим врачом и отказался ложиться в стационар. В предсмертной записке, обнаруженной на переднем сиденье машины, по информации немецких СМИ, Энке просил прощения у семьи и врачей.

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