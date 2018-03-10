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Усик пошел на радикальную смену имиджа (ФОТО)
10.03.2018 10:07
Усик пошел на радикальную смену имиджа (ФОТО)

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик принял решение совершенно сменить имидж.

За два месяца до боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский тяжеловес подстригся «под ноль», информирует svodka.net.

31-летний Усик, который готовится к встрече с российским чемпионом IBF/WBA в Барселоне, опубликовал фото своей новой прически в Instagram.

«Обнулился», — лаконично подписал снимок непобедимый украинский боксер.

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Стоит отметить, что многие поклонники Усика восторженно оценили столь радикальное решение Александра.

«Красавчик»; «Воин»; «Настоящий мужик»; «Сильно! Во все тяжкие»; «Видать «Крепкий орешек» недавно смотрел!!! Прям как Брюс Уиллис», — пишут в комментариях подписчики боксера.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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