|Усик пошел на радикальную смену имиджа (ФОТО)
|10.03.2018 10:07
|
Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик принял решение совершенно сменить имидж.
За два месяца до боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский тяжеловес подстригся «под ноль», информирует svodka.net.
31-летний Усик, который готовится к встрече с российским чемпионом IBF/WBA в Барселоне, опубликовал фото своей новой прически в Instagram.
«Обнулился», — лаконично подписал снимок непобедимый украинский боксер.
Читайте: Мингарелли рассказал, что ослабило имидж Украины в Европе
Стоит отметить, что многие поклонники Усика восторженно оценили столь радикальное решение Александра.
«Красавчик»; «Воин»; «Настоящий мужик»; «Сильно! Во все тяжкие»; «Видать «Крепкий орешек» недавно смотрел!!! Прям как Брюс Уиллис», — пишут в комментариях подписчики боксера.