Усик пошел на радикальную смену имиджа (ФОТО) Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик принял решение совершенно сменить имидж. За два месяца до боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский тяжеловес подстригся «под ноль», информирует svodka.net. 31-летний Усик, который готовится к встрече с российским чемпионом IBF/WBA в Барселоне, опубликовал фото своей новой прически в Instagram. «Обнулился», — лаконично подписал снимок непобедимый украинский боксер. Читайте: Мингарелли рассказал, что ослабило имидж Украины в Европе Стоит отметить, что многие поклонники Усика восторженно оценили столь радикальное решение Александра. «Красавчик»; «Воин»; «Настоящий мужик»; «Сильно! Во все тяжкие»; «Видать «Крепкий орешек» недавно смотрел!!! Прям как Брюс Уиллис», — пишут в комментариях подписчики боксера.



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