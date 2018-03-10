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Трамп может ответить на вопросы Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы в США – The Wall Street Journal
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10.03.2018 10:08
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Юристы президента США Дональда Трампа просят спецпрокурора Роберта
Мюллера назвать сроки завершения своего расследования в обмен на
согласие американского президента дать показания по делу о
вмешательстве России в выборы в 2016 году, пишет The Wall Street
Journal. 8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран
президентом США Фото: ЕРА По словам собеседников издания, у юристов
Трампа есть условие: спецпрокурор должен назвать сроки завершения
своего расследования, минимум, в части, касающейся самого
американского президента. Одно из предложений заключается в том,
чтобы этот срок составил два месяца с даты беседы Трампа с
Мюллером.Юристы американского президента считают, что Мюллер будет
спрашивать Трампа об увольнении в мае 2017 года Джеймса Коми с
поста директора ФБР, а также об отставке Майкла Флинна –
экс-помощника Трампа по национальной безопасности. Адвокаты
американского президента также настаивают на том, чтобы ограничить
темы беседы Мюллера с Трампом, отмечает издание.В октябре 2016 года
власти США официально обвинили Россию во взломе серверов
американских партий, а также во вмешательстве в процесс
президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения
назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был
избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными".В опубликованном докладе американской разведки
говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.
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