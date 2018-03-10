Юристы президента США Дональда Трампа просят спецпрокурора Роберта Мюллера назвать сроки завершения своего расследования в обмен на согласие американского президента дать показания по делу о вмешательстве России в выборы в 2016 году, пишет The Wall Street Journal. 8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США Фото: ЕРА По словам собеседников издания, у юристов Трампа есть условие: спецпрокурор должен назвать сроки завершения своего расследования, минимум, в части, касающейся самого американского президента. Одно из предложений заключается в том, чтобы этот срок составил два месяца с даты беседы Трампа с Мюллером.Юристы американского президента считают, что Мюллер будет спрашивать Трампа об увольнении в мае 2017 года Джеймса Коми с поста директора ФБР, а также об отставке Майкла Флинна – экс-помощника Трампа по национальной безопасности. Адвокаты американского президента также настаивают на том, чтобы ограничить темы беседы Мюллера с Трампом, отмечает издание.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США. В декабре 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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