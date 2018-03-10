Задержанный руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан является пешкой в преступной организации.

Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука.

«Я не сомневаюсь в том, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не более того. Вот просто созданное медийное лицо человека. А сам по себе этот человек ноль полный. Это как кукла, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока длилась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это лишь начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это кодло», – сказал Тука.

На вопрос ведущего, насколько много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: «Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому что он вез не для себя для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия они должны были быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-управляемым последствиям. Разрабатываются обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакциям».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира