Чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra проведет совещание в связи с делом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Комитет британского кабмина соберется в субботу в связи с делом Скрипаля Фото: ЕРА Подробности хода расследования британский чиновник сообщать отказалась.66-летнего Скрипаля и 33-летнюю Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Все трое впали в кому.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.9 марта эксперты провели эксгумационные работы на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр. Первая скончалась в 2012 году, а второй – в 2017-м.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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