Чрезвычайный комитет правительства Великобритании Cobra проведет
совещание в связи с делом бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комитет британского кабмина соберется в субботу в связи с делом
Скрипаля Фото: ЕРА Подробности хода расследования британский
чиновник сообщать отказалась.66-летнего Скрипаля и 33-летнюю
Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Все трое впали в
кому.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию
покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис
Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на
любые доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.9
марта эксперты провели эксгумационные работы на кладбище в
Солсбери, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр.
Первая скончалась в 2012 году, а второй – в
2017-м.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006
году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в
Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и
Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию
вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в
Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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