|Diesel снял рекламу в киевской столовой
|10.03.2018 10:17
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В пятницу, 10 марта, в Youtube появился новый рекламный ролик джинсов мирового бренда одежды Diesel, который сняли в одной из киевских столовых, сообщает Корреспондент.
По данным источника, рекламный ролик сняли в столовой, которая находиться на территории киевского завода "Кузница на Рыбачьем".
Ранее она называлась "Ленинская кузница".
На данный момент это заведение принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике снялись известные украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.Стоит отметить, что это уже не первая реклама Diesel, которую сняли в Киеве. Ранее в видеороликах бренда одежды появлялся микрорайон Троещина. Как сообщал svodka.net ранее, датская певица МО решила быть оригинальной: отказавшись от гламурных понтов, звезда рискнула отправиться в самое сердце "неблагополучного" района Киева, чтобы снять на его колоритных просторах свой новый клип на свежий сингл с символичным названием "Kamikaze".
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