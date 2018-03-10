В пятницу, 10 марта, в Youtube появился новый рекламный ролик джинсов мирового бренда одежды Diesel, который сняли в одной из киевских столовых, сообщает Корреспондент .

По данным источника, рекламный ролик сняли в столовой, которая находиться на территории киевского завода "Кузница на Рыбачьем".

Ранее она называлась "Ленинская кузница".

На данный момент это заведение принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике снялись известные украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.

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