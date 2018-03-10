Французская компания представила самую мощную версию своего универсала Talisman S-Edition. Новинка вышла в свет в рамках автосалона в Женеве, передает со ссылкой на .

Под капотом автомобиля установили турбированный мотор, мощность которого составляет 225 л. с. при 300 Нм крутящего момента. Коробка передач роботизированная, получила 7 ступеней с двумя сцеплениями.

Универсал оснастят полноуправляемым шасси светодиодной головной оптикой и 19-дюймовыми колесными дисками. Салон отделан натуральной кожей черного цвета с красной строчкой.

О стоимости авто пока ничего неизвестно.

На рынке Европы новинка появится в сентябре 2018 года.

Компания представила на автосалоне в Женеве спорткар GR Supra Racing. Это образец гоночной машины, которая является спортивным вариантом возрожденного купе Supra.

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