|Сутки на передовой: оккупанты трижды нарушили бессрочное «перемирие», есть потери
|10.03.2018 10:21
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО совершив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«На Луганском направлении враг вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Станицы Луганской. На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное», — говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный. Еще один воин ранен, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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