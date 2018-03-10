За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО совершив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«На Луганском направлении враг вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Станицы Луганской. На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное», — говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный. Еще один воин ранен, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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