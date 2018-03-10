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Зірка "Школи" з"явилась на "Голосі країни" у розкішній квітковій сукні (ФОТО)
10.03.2018 10:22
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Минулого тижня на "сліпих прослуховуваннях" з'явилася ще одна зірка "Школи"- юна актриса Анна Трінчер, а днями світлинами з-за куліс знімального майданчика поділилась Яніна Андреєва.

33-річна актриса продемонструвала яскравий і стильний образ від українського бренду MustHave - квіткову сукню міді, вартістю близько 1800 гривень.

На одному зі знімків Андрєєва позує в компанії колеги по серіалу - Ірини Кудашевої, співака Вадима Олійника та ведучого Артема Гагаріна.

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