В странах Евросоюза женщины, несмотря на лучшую образованность, по сравнению с мужчинами, имеют меньшее влияние на процесс принятия решений, говорится в обнародованном 8 марта докладе Еврокомиссии о равенстве между женщинами и мужчинами в ЕС.

«Доклад показал, что, при условии лучшей образованности женщин, чем мужчин, они остаются недостаточно представленными на должностях по принятию решений в компаниях. Также их зарплата все еще в среднем на 16% меньше на территории ЕС», — заявили в Еврокомиссии, информирует svodka.net.

Отдельно в ЕС отмечают необходимость большего привлечения женщин к сфере ІТ-технологий. Большее количество женщин в этой сфере может обеспечить в ЕС дополнительный годовой рост ВВП в 16 миллиардов евро.

В то же время только 24,9% женщин имеют высшее образование в сфере высоких технологий.

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