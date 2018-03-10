Украинские спортсмены Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский
завоевали золотую и бронзовую награды в биатлонном спринте на 7,5
км. среди мужчин с проблемами зрения. Украинские спортсмены
завоевали золотую и бронзовую награды в биатлонном спринте на 7,5
км. Фото: ЕРА Украинская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала в
первый день соревнований в Южной Корее серебро, ее партнеры по
сборной Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх был третьими в своих
дисциплинах.В последних для сборной Украины соревнованиях в
рамках первого дня Паралимпиады украинские спортсмены Виталий
Лукьяненко и Анатолий Ковалевский завоевали еще одну золотую и
еще одну бронзовую награды. Атлеты участвовали в биатлонном спринте
на 7,5 км между мужчин с проблемами зрения.Президент Украины Петр
Порошенко поздравил в Facebook украинских спортсменов."Поздравляю
украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день
Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград:
одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Украина гордится
вами!" – написал он.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1223427517709638
Сборная Украина занимает четвертое место в общем
медальном зачете.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18
марта. Украину на Играх представляет 31 спортсмен.
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