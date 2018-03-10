Украинские спортсмены Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский завоевали золотую и бронзовую награды в биатлонном спринте на 7,5 км. среди мужчин с проблемами зрения. Украинские спортсмены завоевали золотую и бронзовую награды в биатлонном спринте на 7,5 км. Фото: ЕРА Украинская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала в первый день соревнований в Южной Корее серебро, ее партнеры по сборной Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх был третьими в своих дисциплинах.В последних для сборной Украины соревнованиях в рамках первого дня Паралимпиады украинские спортсмены Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский завоевали еще одну золотую и еще одну бронзовую награды. Атлеты участвовали в биатлонном спринте на 7,5 км между мужчин с проблемами зрения.Президент Украины Петр Порошенко поздравил в Facebook украинских спортсменов."Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Украина гордится вами!" – написал он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1223427517709638 Сборная Украина занимает четвертое место в общем медальном зачете.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на Играх представляет 31 спортсмен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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