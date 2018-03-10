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У разбившегося в Сирии российского самолета Ан-26 был поврежден один из закрылков – СМИ
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10.03.2018 10:32
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По данным "Коммерсанта", авиакатастрофа российского самолета Ан-26,
разбившегося на сирийской авиабазе Хмеймим, вероятно, носила
технический характер. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке На борту самолета находились 39 человек Фото: mil.ru (архив)
По словам собеседника газеты, при выпуске закрылков один из них "по
непонятной причине просто вырвало". После этого самолет резко
накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в
крутое пикирование. В этой ситуации опытный экипаж уже не мог
ничего сделать.Таким образом, авиакатастрофа, вероятно, носила
технических характер, отмечает издание.Ан-26 разбился 6 марта
около 14.00 по Киеву при заходе на посадку на аэродроме
Хмеймим в Сирии. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого
воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по
предварительной информации, стала техническая неисправность.На
борту самолета находились 39 человек. По данным РБК,
между них был генерал-майор вооруженных сил России Владимир
Еремеев. Гражданских лиц в самолете не было.Следком РФ завел
уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса России
(нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие
последствия).7 марта сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла
ответственность за авиакатастрофу и заявила, что российский самолет
Ан-26 сбили из пулеметов.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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