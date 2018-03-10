По данным "Коммерсанта", авиакатастрофа российского самолета Ан-26, разбившегося на сирийской авиабазе Хмеймим, вероятно, носила технический характер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На борту самолета находились 39 человек Фото: mil.ru (архив) По словам собеседника газеты, при выпуске закрылков один из них "по непонятной причине просто вырвало". После этого самолет резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование. В этой ситуации опытный экипаж уже не мог ничего сделать.Таким образом, авиакатастрофа, вероятно, носила технических характер, отмечает издание.Ан-26 разбился 6 марта около 14.00 по Киеву при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.На борту самолета находились 39 человек. По данным РБК, между них был генерал-майор вооруженных сил России Владимир Еремеев. Гражданских лиц в самолете не было.Следком РФ завел уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).7 марта сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла ответственность за авиакатастрофу и заявила, что российский самолет Ан-26 сбили из пулеметов.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки самолет самолета был россии один Теги: мир