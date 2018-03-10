В польском городе Опатувек, местная полиция обнаружила нелегальное производство сигарет, где работали граждане Украины, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, убытки за неуплаченные налоги за незаконное изготовление сигарет оцениваются в 761 тысячу евро.

В здании фабрики находилась производственная линия, здесь были установлены камеры мониторинга, а окна были защищены антивандальными жалюзи.

Стоит отметить, что сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

"Трех граждан Украины задержали на месте. Их шефа полиция задержала в городе Конин в центральной Польше. У него дома найдено еще 500 тысяч сигарет и свыше полтонны табака", - ометили в полиции.

Согласно решению Районного суда в городе Острув Велькопольський, задержанных арестовали на три месяца.

Как сообщал svodka.net, в Соломенском районе Киева были обнаружены подпольные склады, где хранилась и реализовывалась контрафактная алкогольная продукция элитных марок на сумму пять миллионов гривен .

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