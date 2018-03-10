|Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять
|10.03.2018 10:49
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Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться.
Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, пишет со ссылкой на .
Так, если в середине января курс был 28,5 гривен за доллар, а в конце февраля за американскую валюту нужно было отдать уже двадцать семь гривен, то в марте курс опустился до двадцати шести гривен.
Курс гривны к доллару укрепляется
Вполне вероятно, что продажа валюты в значительных суммах
игрокам на бирже поможет вложить вырученные средства в покупку
украинских ценных бумаг. Это также пойдет на пользу украинской
валюте. Кроме того, ослабла и сама американская валюта. Курс
доллара значительно снизился по отношению к другим мировым валютам.
Например, его курс по отношению к иене упал до уровня осени
позапрошлого года, а в сравнении со швейцарским франком он достиг
той же отметки, которая была зафиксирована летом далекого уже 2015
года.
9 марта курс доллара к гривне составил 26,34 гривны.