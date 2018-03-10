Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться.

Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, пишет со ссылкой на .

Так, если в середине января курс был 28,5 гривен за доллар, а в конце февраля за американскую валюту нужно было отдать уже двадцать семь гривен, то в марте курс опустился до двадцати шести гривен.

Курс гривны к доллару укрепляется

Существует несколько причин подъема национальной валюты. Так, например, активизировались экспортеры, особенно те, что задействованы в сельском хозяйстве. Помогает усиливать гривну и повышение учетной ставки. С конца января повысил данную ставку до семнадцати процентов.

Вполне вероятно, что продажа валюты в значительных суммах игрокам на бирже поможет вложить вырученные средства в покупку украинских ценных бумаг. Это также пойдет на пользу украинской валюте. Кроме того, ослабла и сама американская валюта. Курс доллара значительно снизился по отношению к другим мировым валютам. Например, его курс по отношению к иене упал до уровня осени позапрошлого года, а в сравнении со швейцарским франком он достиг той же отметки, которая была зафиксирована летом далекого уже 2015 года.

Далеко не последнюю роль в дальнейшем укреплении гривни сыграет и Стокгольмский арбитраж. Его позитивное для Украины решение в споре с «Газпромом» принесет нашей стране сумму, которую можно сравнить с очередным траншем от Международного Валютного Фонда. НАК «Нафтогаз Украины» должна получить от российской стороны сумму в более чем два с половиной миллиарда американских долларов.

9 марта курс доллара к гривне составил 26,34 гривны.

По прогнозам 10 марта, в субботу доллар еще больше снизится и будет стоить 25,91 гривну. Максимум может достичь показателей 9 марта, то есть остаться на отметке 26,34. Однако может достигнуть и минимума - 25,52 гривны за один американский доллар.

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