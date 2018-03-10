|В США бывший военный расстрелял ветеранов: подробности с места трагедии (фото, видео)
|10.03.2018 10:51
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В городе Йонтвилль (штат Калифорния) прежний военный захватил в заложники дом ветеранов. В результате трое людей погибли, передает телеканал
Стрельба произошла утром 9 марта. Силовики не смогли установить контакт с взявшим заложников мужчиной. Затем в здании прозвучало от 15 до 20 выстрелов.
В результате погибли три женщины. Сам нападавший также застрелился.
Центр для бывших военных в Йонтвилле является крупнейшим в США. В числе пациентов – ветераны Второй мировой войны, а также боевых действий в Корее, Въетнаме, Ираке и Афганистане. Всего в момент нападения там находилось более 1 тыс. человек.
36-летний подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.
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