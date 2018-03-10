В городе Йонтвилль (штат Калифорния) прежний военный захватил в заложники дом ветеранов. В результате трое людей погибли, передает телеканал

Стрельба произошла утром 9 марта. Силовики не смогли установить контакт с взявшим заложников мужчиной. Затем в здании прозвучало от 15 до 20 выстрелов.

В результате погибли три женщины. Сам нападавший также застрелился.

Центр для бывших военных в Йонтвилле является крупнейшим в США. В числе пациентов – ветераны Второй мировой войны, а также боевых действий в Корее, Въетнаме, Ираке и Афганистане. Всего в момент нападения там находилось более 1 тыс. человек.

36-летний подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.

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