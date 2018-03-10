В Киеве и Ровно пять полицейских получили травмы из-за аналогичного происшествия.

svodka.net/

Правонарушители протаранили их авто, рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

svodka.net/

«Сегодня ночью (10 марта) одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые умышленно направили свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны», — сказано в сообщении.

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При этом Князев подчеркнул: «Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских? Повседневная практика, становится печальной статистикой».

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