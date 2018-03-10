Украинский виртуоз Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что довольно обеспеченный человек, следовательно за некоторых политиков не стал бы агитировать ни за какие деньги. Данилко: Мне нравится, когда я могу сказать "нет" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я знал: там деньги есть. Если уж мы в этом участвуем, то, пожалуйста, вот такой у нас прайс. И мы не поехали. Они эти деньги, много денег, не нашли. На эту сумму можно было взять 54 коллектива и 34 артиста. Я был очень доволен тем обстоятельством, что мы не поехали. Потом начались разборки: кто за кого. А мы в этом не участвовали. Это когда была история "Ющенко – Янукович", – рассказал он.Артист отметил, что довольно обеспеченный человек, чтобы не работать на политиков, которые ему не нравятся."Если мне не нравится кандидат или партия, нет таких денег, чтобы я согласился", – подчеркнул он.На вопрос, готов ли он работать на кандидата за $5 млн, Данилко ответил отрицательно, а затем задумался."Я как раз подумал: можно было бы Mountain Breeze клип снять... Наверное, цена есть. Не стану говорить, что я такой уж непродажный. Но с годами для меня стало важно быть честным перед собой. Я не пафосничаю, это правда. Мне нравится, когда я могу сказать "нет". Нравится, когда я могу сказать "да", – пояснил он.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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