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Данилко: Готов ли я агитировать за политиков? Наверное, цена есть
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10.03.2018 10:56
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Украинский виртуоз Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что довольно обеспеченный
человек, следовательно за некоторых политиков не стал бы
агитировать ни за какие деньги. Данилко: Мне нравится, когда я
могу сказать "нет" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я знал:
там деньги есть. Если уж мы в этом участвуем, то, пожалуйста, вот
такой у нас прайс. И мы не поехали. Они эти деньги, много денег, не
нашли. На эту сумму можно было взять 54 коллектива и 34 артиста. Я
был очень доволен тем обстоятельством, что мы не поехали. Потом
начались разборки: кто за кого. А мы в этом не участвовали. Это
когда была история "Ющенко – Янукович", – рассказал он.Артист
отметил, что довольно обеспеченный человек, чтобы не работать на
политиков, которые ему не нравятся."Если мне не нравится кандидат
или партия, нет таких денег, чтобы я согласился", – подчеркнул
он.На вопрос, готов ли он работать на кандидата за $5 млн, Данилко
ответил отрицательно, а затем задумался."Я как раз подумал: можно
было бы Mountain Breeze клип снять... Наверное, цена есть. Не стану
говорить, что я такой уж непродажный. Но с годами для меня стало
важно быть честным перед собой. Я не пафосничаю, это правда. Мне
нравится, когда я могу сказать "нет". Нравится, когда я могу
сказать "да", – пояснил он.Данилко известен благодаря сценическому
образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста
Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу
"Х-фактор" и занял место одного из судей проекта.
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