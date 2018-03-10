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Избиение Левченко расследовать как насилие в отношении госдеятеля
10.03.2018 10:57
Избиение Левченко расследовать как насилие в отношении госдеятеля
Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины
случай, произошедший 9 марта на улице Половецкой в Киеве между нардепом Юрием Левченко и группой лиц расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля".
Избиение Левченко расследовать как насилие в отношении госдеятеля Фото: facebook.com/s.kutniak

Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сообщает в субботу прокуратура Киева.

Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

В то же время, в сети появилось видео, как активисты националистического толка, которые одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали "титушок", которые, по их словам, напали на политика и жестоко его избили.

  • Полиция расследует избиение Левченко как хулиганство
  • Депутата Левченко избили в Киеве - ФОТО

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