Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - сообщает в субботу прокуратура Киева.

Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

В то же время, в сети появилось видео, как активисты националистического толка, которые одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали "титушок", которые, по их словам, напали на политика и жестоко его избили.