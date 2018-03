The Telegraph: Cкрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом дома Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить нервно-паралитическим веществом дома, пишет издание The Telegraph. Отмечается, что сотрудник полиции Ник Бейли, который находится в критическом состоянии в больнице, пострадал после того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери, информирует svodka.net. Как пишет издание, Бейли был одним из первых полицейских, который посетил дом через несколько часов после того, как Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии. Так, информация о том, что полицейский мог быть отравлен в доме может экс-офицера ГРУ может означать, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице. Указывается, что сейчас полиция и службы безопасности будут изучать, как именно использовалось нервно-паралитическое вещество. Как пишет The Telegraph, вещество «наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого незамедлителен». Читайте: Уничтожение Су-24: Путин может понять, что "играть с огнем" опасно, - The Telegraph Скрипаль, его дочь и полицейский по-прежнему находятся в критическом состоянии.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика дочь его что как пишет Теги: происшествия