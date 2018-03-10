Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить нервно-паралитическим веществом дома, пишет издание The Telegraph.

Отмечается, что сотрудник полиции Ник Бейли, который находится в критическом состоянии в больнице, пострадал после того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери, информирует svodka.net.

Как пишет издание, Бейли был одним из первых полицейских, который посетил дом через несколько часов после того, как Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии.

Так, информация о том, что полицейский мог быть отравлен в доме может экс-офицера ГРУ может означать, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице.

Указывается, что сейчас полиция и службы безопасности будут изучать, как именно использовалось нервно-паралитическое вещество. Как пишет The Telegraph, вещество «наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого незамедлителен».

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Скрипаль, его дочь и полицейский по-прежнему находятся в критическом состоянии.

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