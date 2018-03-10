В Североатлантическом альянсе заявили, что НАТО признает стремление Украины к полноправному членству в Альянсе, наряду с Грузией, Македонией и Боснией и Герцеговиной. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украине может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО Фото: ЕРА "Дверь НАТО остается открытой для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за счет семи раундов расширения. В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", – сказано в сообщении.Таким образом, Украина получает статус "страны-аспиранта" (aspirant country – англ.)."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО и… продемонстрировать свою способность выполнять обязательства в отношении возможного будущего членства. Участие не гарантирует членство, но оно является ключевым механизмом подготовки", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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