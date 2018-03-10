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Украина стала страной-аспирантом НАТО
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10.03.2018 11:03
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В Североатлантическом альянсе заявили, что НАТО признает стремление
Украины к полноправному членству в Альянсе, наряду с Грузией,
Македонией и Боснией и Герцеговиной. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Украине может быть предложено участвовать в
Плане действий по членству в НАТО Фото: ЕРА "Дверь НАТО остается
открытой для любой европейской страны, которая в состоянии взять на
себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в
евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО увеличилось
с 12 до 29 стран за счет семи раундов расширения. В настоящее время
четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в
НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика
Македония и Украина", – сказано в сообщении.Таким образом,
Украина получает статус "страны-аспиранта" (aspirant country –
англ.)."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к
Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном
диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим
реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено
участвовать в Плане действий по членству в НАТО и…
продемонстрировать свою способность выполнять обязательства в
отношении возможного будущего членства. Участие не гарантирует
членство, но оно является ключевым механизмом подготовки", –
добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в
2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской
агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла
закон, который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Порошенко
заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет
приниматься на референдуме.
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